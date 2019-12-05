AB'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk ziyaret05 Aralık 2019 Perşembe 17:11 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 17:14
1 Aralık'ta göreve gelen yeni Avrupa Komisyonunun başkan yardımcısı ile içişleri komiseri Ankara'da temaslarda bulunacak.
AB'nin 1 Aralık'ta göreve başlayan yeni Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson ilk resmi ziyaretlerini yarın Türkiye'ye yapacak.
Avrupa Komisyonu heyetinin Ankara'daki temaslarında Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları ile göç alanında iş birliği konularında görüş alışverişi yapılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Schinas ve Johansson'un yeni görevleri çerçevesindeki ilk resmi ziyaretlerini AB'ye aday ülkemize yapmaları, AB'nin başta göç ve güvenlik olmak üzere ülkemizle yakın ilişki ve iş birliğine verdiği önemi teyit etmektedir." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA