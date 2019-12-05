Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile görüştü.

Görüşme öncesinde Merkel, konuğunu askeri törenle karşıladı.

İki isim kapıda tokalaştı, tören alanına yürüdü.

Yaklaşık 5 aydır Merkel için alınan titreme nöbeti önlemi devam etti. İki lider için alana yine sandalye konuldu.

Milli Marşlar çalmaya başlayınca, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ayağa kalktı ve ulusal marşı bitene kadar bekledi.

Merkel ise konuk Cumhurbaşkanının yanında töreni oturarak takip etti.

Tokayev, ülkesinin milli marşı bitince sandalyesine oturdu.

İki lider tören sonrası görüşme için Başbakanlığa girdi.

Kaynak: TRT Haber