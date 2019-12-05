Dünya
Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna patlayıcı yerleştirdi05 Aralık 2019 Perşembe 16:43 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 17:44
Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdiği belirlendi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi" ifadelerine yer verildi.
Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP’lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn’da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vbnjpcs1eJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2019
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri Rasulayn