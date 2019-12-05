Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP’lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn’da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vbnjpcs1eJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2019

Kaynak: AA