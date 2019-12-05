AB Dönem Başkanlığını devralmaya hazırlanan Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Sassoli, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile basın toplantısı düzenledi.

AB'nin coğrafi ve siyasi alanlarının birbirini tamamlaması gerektiğine işaret eden Sassoli, "Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin başlatılamaması engeli ortadan kaldırılmalı. Batı Balkanlar'ın geleceği Avrupa'dır. Avrupa'nın geleceği de Batı Balkanlar'ı kapsamasıdır" diye konuştu.

Sassoli, AP'nin Türkiye'nin kabul ettiği sığınmacılar noktasında tavrının açık olduğunu ifade ederek, "Türk hükümetine maddi yardımda bulunmuyoruz. Biz Türkiye'de bulunan sığınmacıların ihtiyaçlarının korunmasına yönelik orada bulunan BM'nin insani yardım kuruluşları ve AB'ye yardım ediyoruz. Dolayısıyla bazılarının düşünmek istediğinin aksine biz Türk hükümetini finanse etmiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'ye gönderilen yardımın Suriye'ye geri dönmek isteyen sığınmacılara yönelik olduğunu vurgulayan Sassoli, Türkiye'ye tekrar böyle bir yardım teklifinde bulunulması gerektiğini söyledi.

Hırvat Başbakan'dan Türkiye değerlendirmesi

Plenkovic de AB’nin 7 yıllık hedeflerinin Ursula von der Leyen başkanlığındaki Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

AB’nin genişleme politikasına da değinen Plenkovic, Batı Balkan ülkelerinin liderlerinin, mayıs ayında Zagreb’de bir araya geleceğini ve bu zirvenin ülkelerin AB yolunu belirlemelerine yardımcı olacağını ifade etti.

Hırvatistan’ın, Brexit’in ardından İngiltere ile ilişkilerini düzenlemek adına 2 yeni kanun hazırladığını anımsatan Plenkovic, "Hırvatistan, AB’nin Brexit’ten en az etkilenecek ülkelerinden biridir ancak burada söz konusu olan ülkenin, Güvenlik Konseyinin daimi üyesi, nükleer güç sahibi ve serbest ticaret lideri olduğunu unutmamak gerek" şeklinde konuştu.

Plenkovic, Türkiye ile olan ilişkilerin de AB üyesi ülkelerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, Hırvatistan sınırının 6 bin 500 polis tarafından kontrol edildiğini anımsattı.

Zagreb’de Hırvatistan hükümeti üyeleriyle bir araya gelen Sassoli, daha sonra Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile de görüştü.

Kaynak: AA