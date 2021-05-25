ABD eski başkanı Donald Trump'a Çin Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu (CACRC) tarafından dava açıldı. Gerekçe olarak ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan halkını Asyalılara karşı şiddete yönlendirmesi gösterildi.

The Huffington Post’ta yer alan habere göre CACRC'ın Trump’ın koronavirüs salgını süresince kullandığı "Çin virüsü", "Wuhan virüsü" ve "Kung Flu" gibi ifadelerin Asyalılara karşı ırkçılığı körüklediğini aktarıldı.

Her Asyalı için 1 dolar tazminat

Dava kapsamında ABD’de yaşayan her Asyalı için 1 dolar yani 22,9 milyon dolarlık tazminat talep edildiği açıklandı.

İddianamede, "Davalının aşırı ve çirkin davranışı, CACRC üyelerine ve büyük ölçüde Asyalı Amerikalılarda duygusal sorunlara neden oldu. New York'tan California'ya kadar Çinli Amerikalılara ve Asyalı Amerikalılara karşı açık bir şekilde yükselen ırkçı şiddet eğilimine neden oldu" denildi.

"Hastalığa yer veya etnik köken eklemeyin"

San Francisco Üniversitesi’nin araştırmasına göre, Trump’ın 2020’nin Mart ayında yaptığı sosyal medya paylaşımında "Çin virüsü" ifadesini kullanması, Twitter uygulamasında Asyalı karşıtı söylemlerin artmasına neden oldu.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 Mart 2020’de yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Çin virüsü", "Asyalı virüsü" gibi ifadelerin kullanılmaması konusunda çağrıda bulunmuştu.

Söz konusu paylaşımda, "Koronavirüs hastalığı hakkında konuşun. Hastalığa yer veya etnik köken eklemeyin, bu bir 'Wuhan virüsü', 'Çin Virüsü' veya 'Asya virüsü' değildir. Hastalığın resmi adı, damgalanmayı önlemek için kasıtlı olarak seçildi" vurgusu yapıldı.