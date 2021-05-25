ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçti.

Polis, boğazına dizini bastırdı ve 8 dakikadan fazla öyle kaldı. Onun düşündüğü tek şey ailesiydi.

Son sözleri ise, “Nefes alamıyorum” oldu. 27 kez "nefes alamıyorum" dedi.

"Adalet yoksa huzur yok"

Cinayetin işlendiği bölgede pazar gününden bu yana anma törenleri ve protestolar düzenleniyor.

George Floyd'un ailesi ve polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları yürüyüş düzenledi.

Gösteride, "Adalet yoksa huzur yok" ve "Onun adını söyle" sloganları atıldı.

“Siyahi Yaşamlar Önemlidir”

Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, cinayetin yıldönümünde Floyd’un ailesini Oval Ofis'te kabul edecek.

Eski polis memuru Derek Chauvin cinayetten suçlu bulunurken olay, bütün dünyada “Siyahi Yaşamlar Önemlidir” hareketini başlatmıştı.