Olay, Mayıs 2017'de California'nın Fresno şehrinde yaşandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, otoyolda yürüdüğü ve tehlike oluşturduğu için uyarılan ancak uyarılara aldırmayan Joseph Perez'e müdahale edildi.

"Yardıma ihtiyacı olduğu" ve "düzensiz hareketlerde bulunduğu" belirtilen 41 yaşındaki adam için sağlık ekipleri çağrıldı.

Müdahale anına ilişkin vücut kamerası görüntülerinde, yüzüstü yatırılan Perez'in "nefes alamıyorum" dediği görüldü.

Polis, Perez'in nakledildiği hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ailesi dava açtı

Perez'in ailesi, güvenlik güçleriyle sağlık görevlilerine dava açtı. Ailenin avukatı, ölümün bölge adli tıp yetkilisince cinayet kabul edildiğini söyledi.

[Joseph Perez | Fotoğraf: Fresno Polisi]

"Aşırı güç kullanılmadı"

Perez'in bilincini kaybettiğini söyleyen polis yetkilisi Andrew Hall, olaya ilişkin bir iç soruşturmada, görevlilerin aşırı güç kullanmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Hall, şahsın uyuşturucu kullanımını nedeniyle o halde bulunduğunu belirtti.

George Floyd vakası

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd, olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Büyük tepki toplayan olayın ardından, ABD'de çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.