ABD'de, gözaltıdan sonra ölen adamın 'nefes alamıyorum' dediği görüntüler paylaşıldı
ABD'nin California eyaletinde, 2017 yılında gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden bir adamın, polisin müdahalesi esnasında "nefes alamıyorum" dediği anlara ait görüntüleri yayımlandı.
Olay, Mayıs 2017'de California'nın Fresno şehrinde yaşandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, otoyolda yürüdüğü ve tehlike oluşturduğu için uyarılan ancak uyarılara aldırmayan Joseph Perez'e müdahale edildi.
"Yardıma ihtiyacı olduğu" ve "düzensiz hareketlerde bulunduğu" belirtilen 41 yaşındaki adam için sağlık ekipleri çağrıldı.
Müdahale anına ilişkin vücut kamerası görüntülerinde, yüzüstü yatırılan Perez'in "nefes alamıyorum" dediği görüldü.
Polis, Perez'in nakledildiği hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ailesi dava açtı
Perez'in ailesi, güvenlik güçleriyle sağlık görevlilerine dava açtı. Ailenin avukatı, ölümün bölge adli tıp yetkilisince cinayet kabul edildiğini söyledi.
"Aşırı güç kullanılmadı"
Perez'in bilincini kaybettiğini söyleyen polis yetkilisi Andrew Hall, olaya ilişkin bir iç soruşturmada, görevlilerin aşırı güç kullanmadığının ortaya çıktığını söyledi.
Hall, şahsın uyuşturucu kullanımını nedeniyle o halde bulunduğunu belirtti.
George Floyd vakası
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd, olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Büyük tepki toplayan olayın ardından, ABD'de çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.