Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Tamura Norihisa, ülkede COVID-19 ile mücadele kapsamında onaylanan ve başvuruları yapılmış aşıların son durumunu anlattı.

Tamura, şimdiye kadar sadece Pfizer aşısının onaylandığını hatırlatarak, Moderna ile AstraZeneca aşıları için başvuru yapıldığını ve inceleme aşamasında olduğunu anlattı.

314 milyon aşı sipariş edildi

Ülkesinde salgın mücadeleye yönelik aşılara oldukça önem verildiğini söyleyen Tamura, "İkinci aşıya en erken mayıs ya da haziran ayında onay verme ihtimali bulunuyor" dedi.

Johnson & Johnson aşısı başvurusu ve tedariki hakkında ise Tamura, "Başvuru yapılırsa incelemeye alınacaktır. (Tedariki) Diğer konu da dikkate alınacaktır" bilgisini verdi.

Hükümet 314 milyon aşıyı Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı. Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.