Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 06:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Trump destekçileri ile karşıtları arasında bayrak krizi
Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump destekçisi ve karşıtları arasında yine arbede çıktı. Gösteride 3 kişi gözaltına alındı.
ABD'nin New York eyaletinde "Siyahilerin Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" grubu üyeleri, Long Island İtfaiye Departmanının astığı ve "ırkçı" semboller taşıdığı belirtilen bayrağın kaldırılması için protesto düzenledi.
Trump destekçilerinin, söz konusu protestoya karşı gösteri düzenlemek istemesinin ardından iki grup arasında başlayan tartışma, arbedeye dönüştü.
3 protestocu gözaltına alındı
Polisin olaya müdahale etmesinin ardından en az 3 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.
Trump destekçisi ve karşıtı gruplar arasında dün de New York kentindeki Times Meydanı'nda arbede çıkmıştı.
Etiketler: ABD
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