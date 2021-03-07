Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Yusuf Abdullahi, Nijerya Haber Ajansına (NAN) yaptığı açıklamada, eyaletin Azare-Katagum kara yolunda üç tekerlekli motosikletle yolcu otobüsünün çarpıştığını söyledi.

Abdullahi, motosiklette bulunan 4 kişinin ve otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.