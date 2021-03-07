Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 04:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da üç tekerlekli motosiklet otobüsle çarpıştı: 10 ölü
Nijerya'da, üç tekerlekli motosikletle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Yusuf Abdullahi, Nijerya Haber Ajansına (NAN) yaptığı açıklamada, eyaletin Azare-Katagum kara yolunda üç tekerlekli motosikletle yolcu otobüsünün çarpıştığını söyledi.
Abdullahi, motosiklette bulunan 4 kişinin ve otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
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