Olay Yunanistan'ın Mora yarımadasındaki Sparti kentinde meydana geldi.

Sığınmacıların otelde konaklaması için Yunanistan Göçmenlik ve İltica Bakanlığı ile yapılan sözleşme uzatılmadı. Bunun üzerine otel yönetimi, ödeme süresinin sona ermesinin ardından sığınmacıların kaldıkları otelden ayrılmalarını istedi.

Sığınmacılar otelden ayrılmayı kabul etmedi. Devreye otel yönetiminin girmesiyle önce odaların su ve elektriği kesildi. Ardından da sığınmacılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Savcılık emri ile olay yerine sevk edilen polisler sığınmacıları konakladıkları otelden dışarı atmak isteyince arbede çıktı. Sığınmacılar otelden ayrılmamakta direndi. Bazı mülteciler ise sinir krizi geçirdi.

Olay yerine giden bir belediye meclis üyesi ise hükümetin sığınmacılar konunda duyarsızlığına tepki gösterdi.

Bir süre devam eden arbedenin ardından sığınmacılar otelden tahliye edilerek bir spor salonuna yerleştirildi.