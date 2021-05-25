NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile NATO karargahındaki görüşmeleri hakkında basına açıklama yaptı.

Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair'e ait yolcu uçağının 23 Mayıs'ta Belarus'a bomba ihbarı gerekçesiyle indirilmesi ve uçaktaki bir muhalif Belaruslu gazetecinin gözaltına alınmasına değinen Stoltenberg, olayı "kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.

Stoltenberg, "Bu bir devlet korsanlığıdır ve Minsk'teki rejimin temel demokratik haklara nasıl saldırdığının göstergesidir" dedi.

"Acil bir uluslararası soruşturma yürütülmeli"

AB liderlerinin dün gece Belarus hakkında aldığı kararlara değinen Stoltenberg, bu kararları memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Stoltenberg, "Acil bir uluslararası soruşturma yürütülmelidir. Gazeteci Raman Prataseviç ve kız arkadaşı Sofia Sapega derhal serbest bırakılmalıdır" diye konuştu.

Görüşmede Rusya'nın da gündeme geldiğini aktaran Stoltenberg, bu ülkenin Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri yığınağının bir kısmı geri çekilse de 10 binlerce askerin ve ciddi miktarda silahın bölgede kaldığını belirtti.

AB'den yaptırım

Stoltenberg, Rusya'nın Karadeniz'de seyrüseferi engellemeye çalıştığını, bunun bu ülkenin saldırgan davranış biçiminin bir örneği olduğunu vurguladı.

AB liderleri, dün geceki zirve toplantısında Belaruslu yetkilileri ve sektörel hedefleri içerecek yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması için karar almıştı. Ayrıca AB'de kurulu hava yolu şirketlerinin Belarus üzerinden uçmaması çağrısı yapılmış, Belaruslu hava yolu şirketlerine AB hava sahasının yasaklanması, bu şirketlerin uçaklarının AB havaalanlarına erişiminin engellenmesi de istenmişti.