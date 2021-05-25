Bosna Hersek, 1992-1995 yılları arasında Avrupa'nın ortasında yüzyılın en acı katliamlarından birini yaşadı.

Binlerce sivil acımasızca katledildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde gerçekleşen Kapiya katliamı da onlardan biriydi.

71 kişi hayatını kaybetti, en küçüğü 2 yaşındaydı

25 Mayıs 1995’te, Bosna Sırp Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Novak Cukiç'in emri ile kent bombalandı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 71 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla sivil yaralandı.

Sırplar tarafından gerçekleştirilen katliamın en küçük kurbanı 2 yaşında bir bebekti.

Katliamın 26'ncı yılı

25 Mayıs Tuzla'da yas günü ilan edildi.

Katliamın 26'ncı yılında da kurbanlar törenle anıldı.