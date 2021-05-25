Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 11:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kapiya Katliamı'nın 26'ncı yılı
Bosna savaşı sırasında Sırplar ülke genelinde birçok katliam gerçekleştirdi. Bunlardan biri de Tuzla kentinde yaşanan Kapiya Katliamı. Sırp Ordusu’nun 25 Mayıs 1995'te düzenlediği bombalı saldırıda 71 sivil hayatını kaybetti.
Bosna Hersek, 1992-1995 yılları arasında Avrupa'nın ortasında yüzyılın en acı katliamlarından birini yaşadı.
Binlerce sivil acımasızca katledildi.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde gerçekleşen Kapiya katliamı da onlardan biriydi.
71 kişi hayatını kaybetti, en küçüğü 2 yaşındaydı
25 Mayıs 1995’te, Bosna Sırp Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Novak Cukiç'in emri ile kent bombalandı.
Aralarında çocukların da bulunduğu 71 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla sivil yaralandı.
Sırplar tarafından gerçekleştirilen katliamın en küçük kurbanı 2 yaşında bir bebekti.
Katliamın 26'ncı yılı
25 Mayıs Tuzla'da yas günü ilan edildi.
Katliamın 26'ncı yılında da kurbanlar törenle anıldı.
Etiketler: Bosna Hersek
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