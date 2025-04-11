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Dünya
AA 11.04.2025 10:59

Trump yönetiminin 6 bini aşkın göçmeni kayıtlarda ölü gösterip ülkeden ayrılmaya zorladığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkeden ayrılmalarını sağlamak amacıyla 6 binden fazla göçmeni kayıtlarda ölü gösterip sosyal güvenlik numaralarını iptal ettirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Trump yönetiminin 6 bini aşkın göçmeni kayıtlarda ölü gösterip ülkeden ayrılmaya zorladığı iddia edildi

Washington Post (WP) gazetesinin, isimleri açıklanmayan dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için yeni adımlar atıyor.

Trump yönetiminin, aralarında Joe Biden döneminde geçici olarak ülkeye kabul edilen ve yasal statülerini kaybedenlerin de olduğu 6 binden fazla göçmeni, hayatını kaybeden kişilere ait bilgilerin yer aldığı veri tabanına ekleyip sistemde ölü göstermek için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

Trump yönetiminin, bu kişileri sistemde ölü gösterip sosyal güvenlik numaralarını iptal ederek banka hesabı açmalarını, çalışabilmelerini ve devlet yardımı almalarını engellemeyi, böylece ülkeden kendi istekleriyle ayrılmalarını sağlamayı hedeflediği iddia edildi.

Kimliğini açıklamayan Beyaz Saray yetkilisi, bu kişilerin tamamının suç kayıtlarının bulunduğunu ya da terör faaliyetleriyle bağlantılı olduklarını belirterek, bazı isimlerin Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) izleme listesinde yer aldığını ileri sürdü.

Bu kişilerin hangi kriterlere göre seçildiğine dair henüz bilgi paylaşılmazken Sosyal Güvenlik İdaresi (SSA) de konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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