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Dünya
AA 24.02.2025 23:56

Trump: Ukrayna'da 300 milyar dolardan fazla para harcadık, geri almayı hak ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz." dedi.

Trump: Ukrayna'da 300 milyar dolardan fazla para harcadık, geri almayı hak ediyoruz
[Fotograf: AFP]

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Macron'un, Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyet ve yükünün sadece ABD tarafından değil, Avrupa ulusları tarafından da karşılanması konusunda hemfikir olmasından memnunum. Ayrıca Avrupa'nın, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlamada merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini kabul etmesinden de memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump ayrıca, "Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz." ifadesini kullandı.

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