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Dünya
AA 24.02.2025 23:29

Putin'nden ABD'ye nadir toprak elementi konusunda yeşil ışık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır. Kesinlikle bu türden kaynaklarda Ukrayna'dan daha fazlasına sahibiz." dedi.

Putin'nden ABD'ye nadir toprak elementi konusunda yeşil ışık
[Fotograf: AA]

Putin, gündemdeki konulara ilişkin Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i başkanlık seçimine yönlendirdiğine işaret eden Putin, "Trump'ın, Ukrayna'daki siyasi durumu iyileştirmek istediğine inanıyorum. Bu girişim, Rusya'dan çok Ukrayna'nın çıkarınadır." diye konuştu.

Trump'ın Rusya gibi Ukrayna'da barış istediğini dile getiren Putin, "Bu, Ukrayna ve Ukrayna devletinin çıkarınadır. Ukrayna devletinin korunmasına karşı bizim de hiçbir itirazımız yok." dedi.

Rusya'nın verilerine göre, Zelenskiy'nin başkanlık şansının düşük olduğunu belirten Putin, "Oy oranı en yakın siyasi rakibinin, yani Londra'ya sürgün edilen, Ukrayna'nın eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'in oy oranı tam olarak iki kat daha fazla." ifadesini kullandı.

Putin, Avrupalı yetkililerin Ukrayna'daki gelişmelerin farkında olmadığını söyleyerek "Avrupalılar çok fazla söz verdiler ve şimdi bu yaklaşımdan kayıpsız bir şekilde uzaklaşmaları çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna konusunda BRICS üyelerinin görüşüne değer verdiklerini dile getiren Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bu konuyu konuştuğunu ve yakında New York'ta istişareler yapılacağını kaydetti.

Rusya ile ABD arasında nadir elementler konusunda olası iş birliği

Putin, ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementlerine ilişkin anlaşmayaya dair "Bu bizi ilgilendirmiyor. Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır. Kesinlikle bu türden kaynaklarda Ukrayna'dan daha fazlasına sahibiz. Rusya, bu nadir toprak elementleri rezervleri açısından tartışmasız liderlerden biridir." dedi.

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ABD ve Rusya'nın savunma alanında yaptığı harcamaları azaltma ihtimaline ilişkin Putin, "ABD ile savunma bütçelerinin karşılıklı yüzde 50 azaltılması iyi bir fikir, Çin de isterse sonradan katılabilir." diye konuştu.

Putin, ABD'nin alüminyum ithalatına uyguladığı tarifelere ilişkin de konuşarak "ABD pazarını üreticilerimiz için açmaya karar verirse yaklaşık 2 milyon ton ihraç edebiliriz. Bunun bence fiyat istikrarı üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Ayrıca bence en önemlisi de Amerikan şirketleri ile bu alandaki ortak çalışmalar hakkında birlikte hareket edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın "Rusya ile önemli ekonomik projeler üzerine istişareler yürütüldüğüne" dair açıklamalarını da değerlendiren Putin, "Evet, bazı şirketlerimiz birbirleriyle temas halinde ve bu tür projeleri ele alıyorlar." dedi.

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