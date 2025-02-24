Açık -3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.02.2025 22:04

İşgalci İsrail, Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli mahkumlara yönelik saldırını artırdı

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde Filistinli mahkumlara yönelik baskınlarını ve ihlallerini arttırdığı duyuruldu.

İşgalci İsrail, Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli mahkumlara yönelik saldırını artırdı
[Fotograf: AA]

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde son aylarda Filistinli mahkumlara yönelik saldırıların arttığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar döneminde de bu saldırıların en üst seviyeye çıktığı aktarıldı.

Ofer Hapishanesi'nde 16 Şubat'ta Filistinlilerin koğuşlarına düzenlenen baskına dikkat çekilen açıklamaya göre, İsrailli hapishane görevlileri ağır silahlar, göz yaşartıcı gaz bombası ve polis köpekleri kullandı.

Baskında çok sayıda Filistinli mahkumun çeşitli derecelerde yaralandığı aktarılan açıklamaya göre, cezaevi yetkilileri Filistinli mahkumları şiddetli bir şekilde darbetti.

Soğuk hava ve yağışların etkisine değinilen açıklamada, cezaevi yönetiminin Filistinli mahkumlar için kış mevsimine uygun kıyafet ve örtü sağlamayı reddettiği, cezaevi yönetiminin soğuk havayı işkence aracı olarak kullandığı aktarıldı.

İsrail cezaevi yönetiminin Filistinli mahkumların yaralanmasını da işkence aracına dönüştürdüğü, çok sayıda Filistinli yaralıya gerekli tedavinin uygulanmadığı ve bu kişilerin acı içinde kendi hallerine bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada ismi verilmeyen yaralı bir Filistinli mahkumun ifadelerine de yer verildi.

İsrail güvenlik güçleri tarafından şiddetli bir şekilde darbedildiğini aktaran Filistinli mahkum, yürütecinin kırıldığını, bacağının fotoğrafının çekildiğini ancak kendisine sağlık durumu hakkında hiçbir bilgi verilmediğini ve koltuk değneğiyle yürüdüğünü belirtti.

Ofer Hapishanesi'ndeki bir diğer Filistinli mahkum da ailesinin evinde İsrail askerlerince vurulduktan sonra alıkonulduğunu, hastanede yalnızca bir gün kaldıktan sonra hapishaneye götürüldüğünü aktardı.

Halihazırda herhangi bir tedavi görmediğini söyleyen Filistinli mahkum, "Havaların soğumasıyla çektiğim acılar daha da arttı. Cezaevi yönetimi bununla da yetinmedi. Son baskında ağır bir şekilde darbettiler, yaralı olduğumu söylememe rağmen, yaralı ayağıma vurdular." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Filistin yönetimi İsrail’i Batı Şeria’da devam eden saldırıları konusunda uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:13
Derbide taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:00
Trump: Ukrayna'da 300 milyar dolardan fazla para harcadık, geri almayı hak ediyoruz
23:46
'Maydonoz Döner' zincirine FETÖ operasyonu: 126 kişi tutuklandı
23:56
Putin: ABD ile savunma bütçelerinin karşılıklı yüzde 50 azaltılması iyi bir fikir
23:21
Korsan taşımacılık yapan sürücüye 46 bin lira ceza
23:24
Karadeniz Sahil Yolu iki tırın çarpışması sonucu ulaşıma kapandı
İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu
İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ