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Dünya
AA 24.02.2025 21:49

Filistin yönetimi İsrail’i Batı Şeria’da devam eden saldırıları konusunda uyardı

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail’i işgal altındaki Batı Şeria’da devam eden saldırıları konusunda uyarırken, ABD’ye bu saldırıları durdurma için devreye girme çağrısı yaptı.

Filistin yönetimi İsrail’i Batı Şeria’da devam eden saldırıları konusunda uyardı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi’nde savaşa yeniden dönme tehditleriyle birlikte işgal güçlerini (İsrail), Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik yıkıcı saldırılarını arttırmasına karşı uyarıyoruz. Bu saldırılar, 40 bin Filistinliyi evlerini terk etmeye zorladı, evleri ve mahalleleri havaya uçurdu ve altyapıyı tahrip etti." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptıklarını Batı Şeria’da tamamlamaya çalıştığına dikkati çekerek, ABD’den İsrail’e saldırıları durdurması için müdahale etme ve baskı kurma çağrısı yaptı.


İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesininardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nınkuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskınınardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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