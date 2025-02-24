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Dünya
AA 24.02.2025 21:20

İşgalci İsrail, 21 Ocak'tan bu yana Cenin ve Tulkerim'de 365 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde 1 ayı aşkın sürede 365 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail, 21 Ocak'tan bu yana Cenin ve Tulkerim'de 365 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde saldırıların yoğunlaşmaya başladığı 21 Ocak'tan bu yana Cenin ve Tulkerim kentlerinden 365 Filistinliyi gözaltına aldı.

Aynı tarihten beri İsrail ordusu Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerine yönelik baskın ve saldırılarında 61 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim kentlerinin yanı sıra bu kentlerdeki mülteci kamplarında gözaltı, baskın ve saldırılarını artırarak devam ettiriyor.

Baskınlarda insanlar açık alanda inceleme ve soruşturmalara maruz kalırken, yol ortasında darbedilen ve vurulan Filistinlilerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Bazı Filistinlileri, rehineler şeklinde alıkoyan ve boşaltılan evlerin bir kısmını "askeri karargahlara" çeviren İsrail ordusu, bazı evleri ise bombalayarak ya da yıkarak kullanılmaz hale getiriyor.

İsrail ordusu, iş makineleri eşliğinde girdiği kentlerdeki altyapıyı da kasıtlı olarak tahrip ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 14 bin 500 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli yetkililer, son baskın ve saldırıların Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak etme ve üzerinde egemenlik ilan etme planı çerçevesinde gerçekleştiği ve bunun "iki devletli çözümün ölümünün resmi ilanı anlamına geleceğini" belirtiyor.

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