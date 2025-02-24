Açık -2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.02.2025 21:17

Gazze Belediyesi: Biriken 170 bin ton atık sebebiyle çevre felaketi yaşanıyor

İşgalci İsrail ordusunun 15 aydan fazla süren saldırılarında biriken atık ve bunu kaldıracak araç ve ekipman yetersizliği nedeniyle bölgede "çevre felaketinin" yaşandığı duyuruldu.

Gazze Belediyesi: Biriken 170 bin ton atık sebebiyle çevre felaketi yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Gazze Belediyesinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin kentin doğusundaki merkezi çöp sahasına ekiplerinin ulaşmasına engel olması, 15 aydan fazla süren soykırım sırasında belediyeye ait araç ve ekipmanların yaklaşık yüzde 80'ini imha etmesi nedeniyle temizlik hizmetinin aksadığı vurgulandı.

Caddelerin yanı sıra geçici çöp sahalarında yaklaşık 170 bin ton atığın biriktiği aktarılan açıklamada, bu nedenle kentte "büyük bir sağlık ve çevre felaketi" yaşandığı duyuruldu.

Belediyeden çöplerin toplanması için kampanya

Öte yandan Belediye, 16 Şubat'ta kentte biriken çöpleri kaldırmak üzere bir kampanya başlattı.

Söz konusu kampanya için, çeşitli araç, ekipman ve konunun uzmanı ekipler gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının desteklediği projeler çerçevesinde Kızılhaç Uluslararası Komitesi ve özel sektörden de destek verileceği aktarıldı.

Özellikle ağır iş makinelerinin sağlanması durumunda, planın 3-4 hafta içinde tamamlanarak çöplerin kaldırılması hedefleniyor.

Bu arada yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail tarafından Gazze'ye ağır iş makinelerinin girişine engel olunuyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 346'ya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:28
Karadeniz Sahil Yolu iki tırın çarpışması sonucu ulaşıma kapandı
21:51
Filistin yönetimi İsrail’i Batı Şeria’da devam eden saldırıları konusunda uyardı
21:49
Trump: Zelenskiy, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere ABD'ye gelebilir
21:34
BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden tasarıyı kabul etti
21:21
İşgalci İsrail, 21 Ocak'tan bu yana Cenin ve Tulkerim'de 365 Filistinliyi gözaltına aldı
21:19
İran’da enerji tasarrufu için kamu kurumları ve okulların tatili bir gün uzatıldı
İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu
İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ