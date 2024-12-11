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Dünya
AA 11.12.2024 20:02

Trump: (Suriye) Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar çünkü biz karışmayacağız

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Suriye için, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." dedi.

Trump: (Suriye) Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar çünkü biz karışmayacağız

Trump, 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris’e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine röportaj verdi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Orta Doğu’daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde "önceliklerinin" Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu belirtti.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Orta Doğu'daki duruma ilişkin Trump, "Orta Doğu yönetimi daha az zor bir durum." ifadesini kullandı.

Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye’den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." dedi.

Önceliklerinin Ukrayna’nın Rusya ile sorununun çözümü olduğunu yineleyen Trump, "Bu iki ülke inanılmaz insan kaybı yaşıyor. Yüz binlerce asker öldürüldü. Orta Doğu da önemli ama (onun) yönetilmesinin Ukrayna ve Rusya'ya kıyasla daha az zor bir durum olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Paris ziyareti kapsamında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

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