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Dünya
AA 11.12.2024 19:21

Rusya: Ukrayna, Rus askeri havaalanına ATACMS füzeleriyle saldırdı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bulunan Rostov bölgesindeki askeri havaalanına Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğini ve bununla ilgili gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Rusya: Ukrayna, Rus askeri havaalanına ATACMS füzeleriyle saldırdı düzenledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, bu sabah Rostov bölgesinde bulunan Taganrog kentindeki askeri havaalanına Batı üretimli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, saldırıda 6 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı tespit edildi. Bunların 2'si Pantsir Hava Savunma Sistemince vuruldu, geriye kalanlar ise elektronik araçlarıyla engellendi." ifadelerine yer verildi.

Vurulan füze parçalarının düşmesi sonucu askeri personelin yaralandığı, havaalanına ait 2 bina, 3 askeri otomobil ve otoparkta sivillere ait otomobillerin hasar gördüğü aktarılan açıklamada, "Batılı uzun menzilli silahla yapılan bu saldırı cevapsız kalmayacak. Bu konuda gerekli adımlar atılacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk ve Kursk bölgesindeki unsurlara ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Kasım'da Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Rus topraklarına yönelik kullanımına cevaben, Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

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