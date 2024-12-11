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Dünya
AA 11.12.2024 17:50

Katil İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarında 7 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarında 7 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesinde "el-Meleş" isimli binayı hedef alması sonucu 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesindeki el-Mahatta Camii yakınında İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) bir grup sivili hedef alması sonucu en az 2 Filistinli öldü ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun 14 aydır Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yüz binden fazla kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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