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Dünya
AA 11.12.2024 16:35

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresine saldırıları nedeniyle hastanede durum kötüye gidiyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine yönelik devam eden saldırıları nedeniyle hastanede durumun kötüye gittiği, su ve oksijen şebekesinin zarar gördüğü bildirildi.

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresine saldırıları nedeniyle hastanede durum kötüye gidiyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldelerinde çeşitli noktalara yoğun bombardıman gerçekleştiriyor.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, "Kuzey Gazze vilayeti çok kötü bir gece geçirdi. İsrail ordusu, Beyt Lahiya'nın cadde ve sokaklarında bomba yüklü robotlar kullandı. Saldırı sonucu şarapnel parçaları hastaneye isabet ederek su ve oksijen şebekesine zarar verdi" dedi.

Patlamalar nedeniyle hasta ve yaralıların büyük panik yaşadığını ifade eden Ebu Safiyye, durumun çok kötü olduğu, İsrail güçlerinin gelişigüzel saldırılarını sürdürdüğü bilgisini verdi.

Ebu Safiyye, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine büyük bir abluka uyguladığını, yakıt, sağlık ve gıda malzemelerinin girişini engellediğini, bu nedenle bölgede sağlık hizmetlerinin en düşük düzeyde verildiğini söyledi.

DSÖ, İsrail ordusunun 7 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği yoğun bombardıman ve saldırılarda 33 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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