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Dünya
AA 11.12.2024 14:52

Suriye'nin başkenti Şam'da gönüllü gençler sokakları temizliyor

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da, gönüllü gençler sokakları temizlemeye başladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da gönüllü gençler sokakları temizliyor
[Fotograf: AA]

Şam'da gönüllü gençler, başta Mezze olmak üzere çeşitli mahallelerde bir araya geldi.

Gençler, devrilen Beşşar Esed rejimi döneminde bakımsız kalan mahallelerin temizliği için harekete geçti.

Belediye hizmetlerinin henüz başlamadığı Şam'da, sokakların temizliğini üstlenen gönüllüler, çevredeki çöpleri topladı, sokakları süpürdü.

Gönüllülerin bir araya gelmesini organize eden Leys Şeyh, yaptığı açıklamada, "Son günlerde sokaklarda görevliler çalışmıyor. İnsanlar dışarıda temiz sokaklarda gezebilsinler diye arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yabancı cisimler insanlara zarar vermesin diye temizliyoruz" dedi.

Gençlerden Yasemin Seydo da sokakları temiz görmek istedikleri için arkadaşlarıyla gönüllü olduklarını ifade etti.

Mezze'de yaşayan Ahmet Gadah ise "Çocukların temizlik yapmalarını görünce çok mutlu oldum. Bu çocuklar Suriye'nin geleceği. Suriye'nin hayatı bu gençlerimizin elinde. Tüm gençlerin sokaklarına, topraklarına sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.

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