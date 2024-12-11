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Dünya
AA 11.12.2024 20:00

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha öldü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesinde bir eve düzenlediği saldırıda, Aksa'nın Sesi Radyosu'nda gazeteci olarak çalışan İyman Hatim eş-Şanti'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen basın mensuplarının sayısının 193'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef alması "en güçlü ifadelerle" kınandı ve öldürülmesinden İsrail yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri, "Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü" belirtiyor.

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