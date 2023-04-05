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Dünya
AA 05.04.2023 05:25

Trump suçlamaları reddetti: Tek suçum ulusumuzu savunmaktır

Bir kadına "sus payı" ödemesiyle ilgili yöneltilen suçlamaları seçim müdahalesi olarak yorumlayan Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim" diye konuştu.

Trump suçlamaları reddetti: Tek suçum ulusumuzu savunmaktır
[Fotograf: Reuters]

Donald Trump, New York’taki mahkemede hakim karşısına çıktıktan sonra döndüğü Florida’da kameraların önüne geçerek değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamaları eleştiren Trump, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır” sözlerini kullandı.

Fotoğraflarla Trump'ın mahkeme günü
Fotoğraflarla Trump'ın mahkeme günü

Trump, savcıların hakkındaki suçlamaları “aşırı solcuların, ülkede daha önce görülmemiş bir ölçekte kitlesel seçim müdahalesi” şeklinde tanımlayarak, “Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir” diye konuştu.

ABD siyasetinde bir ilk: Trump hakim karşısına çıktı
ABD siyasetinde bir ilk: Trump hakim karşısına çıktı

Konuşmasında, hakkında devam eden Georgia’da seçimlere müdahale soruşturması ile Florida’da malikanesindeki “gizli belgeler” soruşturmasına da eleştiriler yönelten Trump, Biden yönetimi altında adalet sisteminin kanunsuz haline geldiğini savundu.

Trump, ülkede ekonominin çöktüğünü, enflasyonun kontrolden çıktığını, dış politikada Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin birlikte tehditkar ve yıkıcı bir koalisyon oluşturduklarını savunarak, “ABD tarihinin en kötü beş başkanını alıp ekleseydiniz, ülkemizdeki Joe Biden ve yönetiminin yıkıntısının yakınından bile geçemezdi” diye konuştu.

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Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarına değindi

Biden’in oğlu Hunter Biden’in dizüstü bilgisayarından çıkan suç kapsamındaki belgelere de değinen Trump, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından sosyal medyada bunların paylaşımının engellenmesini de seçimlere müdahale olarak değerlendirdi ve "Biden ailesinin suçlu olduğunu ifşa eden Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı hakkında kötü bir şey söylenmemesi için uğraşıldı" dedi.

Trump, yaklaşık 30 dakika süren konuşmasında, “Biz düşüşte olan bir milletiz. Ve şimdi bu radikal sol kaçıklar, kolluk kuvvetlerini kullanarak seçimlerimize müdahale etmek istiyorlar, bunun olmasına izin veremeyiz” diyerek Amerika'yı yeniden büyük yapacakları vaadinde bulundu.

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ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, New York'ta hakim karşısına çıkarak kendisine yöneltilen hakkındaki 34 suçlamayı da reddetmişti.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.

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