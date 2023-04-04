Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 20:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD siyasetinde bir ilk: Trump hakim karşısına çıktı
Hakkında ceza davası açılan eski ABD Başkanı Donald Trump, hakim karşısına çıktı. Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu. Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, film yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili ifade veriyor.
Manhattan Savcısı, suçlamalara ilişkin iddianameyi Trump'ın yüzüne okuyor.
2024 seçimleri için de aday olan Donald Trump, suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu.
Mahkeme binasına girişte konuşan Trump dava hakkında "gerçeküstü" yorumunu yaptı.
Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tümünü reddetti.
Trump'ın mahkeme binasında parmak izi alındı ve fotoğrafı çekildi.
Duruşmanın yapılacağı Manhattan'daki mahkeme binasının önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Bölgeye sadece avukatlar ve basın mensuplarının girişine izin verildi.
Etiketler: ABD Donald Trump Son Dakika
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