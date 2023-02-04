ABD'de Delaware'deki bilgisayar tamir dükkanı sahibi John Paul Mac Isaac, Fox TV'deki bir programda, Hunter Biden'ın avukatının, bilgisayardaki bilgilerin çalınarak paylaşılması hakkında savcılara dün yaptığı cezai soruşturma çağrısını değerlendirdi.

Mac Isaac, "Son birkaç yıldır her cepheden gelen gözdağıyla uğraşıyorum, bu yüzden buna biraz alıştım." diye konuştu.

"Bilgisayar içeriğine izinsiz erişim" iddiasına yalanlama

Hunter Biden'ın avukatının soruşturma açılması çağrısını "ABD'deki seçimleri etkilemek için Rusya ile çalışan bir hain olmakla suçlanmak kadar kötü değil." şeklinde değerlendiren Mac Isaac, "Ancak yine de buna yakın." dedi.

Aynı programda konuşan Mac Isaac'ın avukatı Brian Della Rocca da, soruşturma çağrısı mektubunda müvekkili hakkında bilgisayar içeriğine izinsiz erişim sağladığı şeklinde "yalanlar uydurulduğunu" savunarak, bilgisayar tamiri ve bilgilere erişim için ellerinde Hunter Biden'ın izin belgesi bulunduğunu belirtti.

Programda ayrıca, daha önce Hunter Biden'a ait olmadığı şeklinde savunulan söz konusu bilgilerin de soruşturma açılması çağrısı ile Hunter Biden'a ait olduğunun ilk kabulü olarak görüldüğü şeklinde yorumlar yapıldı.

Olay

New York Post gazetesi, 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Bilgisayar'daki içeriklerde, Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

İçeriklerde ayrıca, Hunter Biden'a ait cinsel içerikli ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı gibi görsellerin de bulunduğu öne sürülmüştü.

Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell, Adalet Bakanlığı ve Delaware eyaleti başsavcısına mektup göndererek, müvekkilinin dizüstü bilgisayarındaki bilgilerin çalınarak paylaşılması hakkında savcılara cezai soruşturma başlatmaları çağrısında bulunmuştu.

Lowell mektupta, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarındaki şahsi bilgilerin çalınması ve dağıtılmasıyla ilgili bilgisayar tamir dükkanının sahibi John Mac Isaac ile eski Başkan Donald Trump'ın ekibinden şahsi avukatı Rudy Giuliani ve eski danışmanı Steve Bannon'ın sorumlu olduğunu savunmuştu.