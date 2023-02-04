24 yaşında Hans isimli siyahi genç, aralarında bir siyahi arkadaşının da olduğu arkadaş grubuyla Fransa'da Verzeille köyünde 24 Temmuz 2022'de köydeki kutlamaya katıldı.

Haberde, o dönem festival ve konserlerde şırıngalı saldırıların gerçekleştiğine ilişkin söylentilerin olduğu kaydedildi.

Verzeille'daki kutlamada köyün 2 genci rahatsızlanırken, kutlamaya katılanlar birilerinin şırıngalarla saldırdığını düşündü. Akabinde kutlamanın güvenlik görevlisi Hans ve arkadaşına sorular sordu, çantalarını aradı ve birilerine şırınga saplayıp saplamadıklarını sordu.

Suçlamaları kabul etmeyen Hans, kutlamaya olaylar gerçekleştirdikten sonra katıldıklarını anlattı.

Birinin yüzüne 20'den fazla darbe

Hans ve arkadaşı otoparka gitmek üzere kutlamadan uzaklaştı. Farklı tanıklara göre, yaklaşık 30 kişi 2 siyahi genci sorguladı ve insanlara şırınga saplamakla suçladı.

Akabinde güvenlik görevlisi 2 gence biber gazı sıkmakla tehdit ederek yere yatmaları talimatı verdi. 2 genç talimata uymadı, biber gazına maruz kaldı ve gruptakilerce dövüldü.

Gençleri dövenler arasında Verzeille Belediye Başkan Yardımcısı ve Yannick isimli Rudby oyuncusu da bulunuyordu.

Yannick, siyahi gençlerden birinin yüzüne 20'den fazla darbe vurdu.

Hans, olayın akabinde hastaneye gittiği ve ilk etapta 6 gün ardından 16 gün iş göremez raporu aldı.

Bazı köy sakinleri, bazı gençlerin bir WhatsApp grubunda bir "siyahiye veya Arap'a" saldırdığı için övünç duyduğunu ifade ettiğini anlattı.

Fildişi Sahili asıllı Fransız Milletvekili Rachel Keke olaya ilişkin Twitter'da yaptığı açıkladı, söz konusu 2 gencin siyahi olduğu için suçlandığını ve darbedildiğini belirterek, iki mağdura desteğini ifade etti.