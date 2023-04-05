Başsavcı Bragg, Trump'a, 'iş kayıtlarını tahrif etmekle ilgili 34 ağır suç' isnat etti

Trump'ın ifadesini almasının ardından basın mensuplarına konuşan Alvin Bragg, eski Başkanın 2016 seçimleri dönemindeki avukatı Michael Cohen'e yaptığı ödemelerle ilgili, "Büyük jüri toplamda kritik yanlış beyan içeren 34 belge olduğunu tespit etti" diye konuştu.

Bragg, Trump hakkındaki iddialarla ilgili, "kapsamlı bir soruşturma" yürüttüklerini ve kayıtlara göre, Federal Seçim Yasası sınırını veya katkı pay limitlerini ihlal ettiğini belirtti.

Başsavcı, "New York Eyaleti yasalarına göre, dolandırmak ve başka bir suçu gizlemek amacıyla ticari kayıtlarda tahrifat yapmak ağır bir suçtur" dedi.

Bragg, Trump'ın, "önceki yıl işlenen gerçek suçları örtbas etmek amacıyla " 2017'de Cohen'e "hayali hukuk hizmetleri" için ödeme yaptığını ifade etti.

Trump'ın hakkındaki iddialarla ilgili ek kanıtların bulunduğunu belirten Bragg, "Kim olursan ol. Ciddi suç teşkil eden davranışları normalleştiremeyiz ve normalleştirmeyeceğiz" sözlerini kullandı.

2016 başkanlık seçimlerine atıf yaptı

Başsavcı Alvin Bragg, Donald Trump'ın, ABD Başkanlığını kazandığı seçimlere atıf yaparak, "Kanıtlar, 2016 seçimleriyle ilgili suçları örtbas etmek için bunu yaptığını gösterecek" sözlerine yer verdi.

"Donald Trump, yayıncılık şirketi American Media Incorporated'ın yöneticileri, Bay Cohen ve diğerleri, 2015 yılında, Bay Trump'ın seçimi kazanma şansını artımak için olumsuz bilgileri bastırma planı olan bir 'yakala ve öldür' planı üzerinde anlaştılar" diyen Başsavcı, "Trump hakkında olumsuz bilgilere sahip olduğunu iddia eden kişilere" üç ayrı ödeme yapıldığının altını çizdi.

Bragg, söz konusu ödemeler için paravan şirketler kurulduğunu vurgulayarak, "sessiz kalmaları için" ödeme yapılan üç kişiden birinin "Stormy Daniels adında bir kadın" olduğunu kaydetti.

Manhattan Başsavcısı, ABD başkanlık seçimlerine iki haftadan az bir süre kala Michael Cohen'in Daniels'in avukatlarına yaptığı 130 bin dolar ödemeyle "seçmenlerin bilgisine zarar verildiğini" söyledi.

Başsavcı sözlerini, "Bugün herkesin kanun önünde eşit olmasını sağlama konusundaki ciddi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Hiçbir miktar para ve hiçbir güç, bu kalıcı Amerikan ilkesini değiştirmez" diyerek tamamladı.

Hakkındaki suçlamalarla ilgili önceki saatlerde New York'taki mahkemede ifade veren Trump’ın, kendisine yöneltilen 34 suçlamayı da reddettiği bildirilmişti.