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Dünya
AA 10.04.2025 09:47

Trump su kısıtlamasını kaldırdı: Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız." diyerek su tasarrufu kısıtlamalarını kaldıran kararnameye imza attı.

Trump su kısıtlamasını kaldırdı: Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız

Trump, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinde alınan ve yıllardır eleştirdiği düşük su basıncı kararını tersine çevirdi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, kararnameyle piyasadaki duş başlıklarında su basıncını dakikada 9,5 litreyle sınırlayan düzenlemenin kaldırılacağı, ayrıca tuvaletler ve bulaşık makineleri gibi su kullanan cihazlardaki kısıtlamaların da iptal edileceği duyuruldu.

Açıklamada, "Obama-Biden döneminin su basıncı savaşına son vererek Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız." ifadesine yer verildi.

Trump da imza törenindeki konuşmasında, "Güzel saçlarıma iyi bakmak için güzel bir duş almayı seviyorum." diyerek bu düzenlemeler nedeniyle duşta 15 dakika geçirmek zorunda kaldığını ve bunun saçma olduğunu söyledi.

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