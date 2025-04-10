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Dünya
AA 10.04.2025 09:28

Eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 184'e çıktı

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 184'e yükseldi.

Eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 184'e çıktı
[Fotograf: Reuters]

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki olaya ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

Mendez, eğlence mekanındaki ölü sayısının 184'e çıktığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları henüz sonlanmazken kazanın sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

"Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı 8 Nisan'da, içeride 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü.

Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de olduğu belirtilmişti.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaketin ardından üç günlük yas ilan etmişti.

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