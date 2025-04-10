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Dünya
AA 10.04.2025 09:17

Çin, vatandaşlarına ABD'ye seyahat uyarısı yaptı

Çin hükümeti, karşılıklı tarife artışlarıyla iki ülke arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde, vatandaşlarına ABD'ye seyahatlerinde güvenlik risklerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Çin, vatandaşlarına ABD'ye seyahat uyarısı yaptı

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin ile ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin bozulması ve ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle Çinli turistler ABD'ye seyahatin risklerini değerlendirmeli ve seyahatlerinde dikkatli olmalıdır." ifadesine yer verildi.

Çin Eğitim Bakanlığı da ABD'nin Ohio eyaletinde Temsilciler Meclisinde kabul edilen yasa tasarısında yer alan; Çin vatandaşı öğrencilere yönelik negatif hükümlere işaret ederek "Yurt dışındaki öğrencilere, ABD'deki söz konusu eyalette öğrenim görmeyi seçerken güvenlik riski değerlendirmesini yapmalarını hatırlatıyoruz." denildi.

Ohio Temsilciler Meclisinde görüşülüp kabul edilen yasa, eyalet bütçesinden fon alan üniversitelere, Çin'in faaliyetlerine işaret ederek "yabancı etkisini kısıtlamaya yönelik önlemler" alma zorunluluğu getirilmesini öngörüyor.

Trump'ın "karşılıklı tarife" artışı ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e yüzde 34 ek gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıkmıştı.

Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiği ilan etmişti.

Trump da buna karşılık gümrük tarifesine yüzde 125'e çıkardığını duyurmuştu.

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