Jordan ve Steil, Trump ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin New York Bölge Savcısı Bragg'e bilgi ve belge talep ettikleri bir dilekçe gönderdi.

Bragg'in "Savcılık yetkisini kötüye kullanmak üzere" olduğunu belirten vekiller, Trump'ın yargılanmasıyla ilgili Savcılığın eylemlerinin, adaletin tarafsız bir şekilde uygulanmasına olan güveni aşındıracağını ve 2024 seçimlerinin de gidişatını etkileyeceğini savundu.

Cumhuriyetçi milletvekilleri, New York Bölge Savcılığının 2018'den beri Trump'ı soruşturduğunu kaydederek, bu süreçte Savcılığın hakkındaki iddiaları defalarca incelediğine ve suçlamaları takip etmemeye karar verdiğine işaret etti.

Savcı Bragg'den, Trump hakkındaki "siyasi amaç taşıdığı görünen kararına" ilişkin ifade vermesini isteyen milletvekilleri, diğer taraftan soruşturmada tanık olan Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in güvenilirliğini sorguladı.

Milletvekilleri, Cohen'in "yalan yere yemin etmiş bir hükümlü" olduğunu öne sürerek, diğer taraftan Trump'la ilgili geçmişte dava sürecini takip eden iki savcı Carey Dunne ve Mark Pomerantz'ın sürece ilişkin itirazları nedeniyle istifa etmelerine dikkati çekti.

Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday olmasıyla Savcılığın "siyasi motifli" adımlar atmaya başladığını belirten milletvekilleri, Adalet Bakanlığı ve New York Bölge Savcılığı arasındaki iletişim bilgileri dahil, Trump hakkındaki soruşturmalara ilişkin tüm belgelerin kendilerine verilmesini talep etti.

Komite Başkanları, ayrıca Bragg'den Temsilciler Meclisi oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlamak üzere ifade vermesini istedi.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlığa aday olması beklenen Florida Valisi Ron DeSantis de Savcı Bragg'in "George Soros tarafından finanse edildiğini" ve hukukun üstünlüğü yerine topluma "siyasi bir gündem empoze" edildiğini savundu.

Diğer taraftan DeSantis, Trump ile ilgili davalara hiçbir şekilde dahil olmayacağını belirterek, suçlanması durumunda kendi partisinden rakibi Trump'a destek olmayacağının sinyalini verdi.

Trump, 21 Mart Salı günü tutuklanmasını beklediğini duyurmuştu

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili 21 Mart Salı günü tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

Trump, neden tutuklanmasını beklediği konusunda ayrıntı vermemişti.

17 Mart'ta Manhattan Bölge Mahkemesi, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinden ele geçirilen devlete ait "gizli belgelerle" ilgili avukatı Evan Corcoran'ı ifade vermeye çağırmıştı.

Diğer taraftan New York savcılarının, eski Başkan Trump hakkında yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya yakın olduğu bildiriliyor.

Daniels’in, Trump'ın başkanlık yarışına girmeden önce onunla bir ilişkisi olduğu ve 2016 başkanlık seçimlerinden önce 130 bin dolarlık sus payı aldığı iddia edilmişti.