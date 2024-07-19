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Dünya
AA 19.07.2024 06:19

Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olmayı kabul etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti.

Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olmayı kabul etti

Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.

Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olmayı kabul etti

"Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, kasımda çok büyük bir zafer elde edeceklerini belirterek, herkes için yeni bir güvenlik dönemi başlayacağının, toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

Suikast girişiminde yaşadıklarını detaylı olarak aktaran Trump, "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım." diye konuştu.

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