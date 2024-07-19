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Dünya
AA 19.07.2024 00:31

CDC: ABD'de COVID-19 virüsünün yaz dalgası 26 eyalette etkili oluyor

ABD’de COVID-19 virüsü yaz dalgasının, 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" seviyede etkisini gösterdiği belirtildi.

CDC: ABD'de COVID-19 virüsünün yaz dalgası 26 eyalette etkili oluyor

Başkan Joe Biden’ın COVID-19’a yakalanmasıyla ülkedeki salgın verileri tekrar gündeme geldi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, atık sulardan elde ettiği son verilere göre, virüsün, batı, güney ve iç bölgelerdeki 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" kabul edilen seviyelerde olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray: Başkan Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
Beyaz Saray: Başkan Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı

Acil servislerdeki teşhislerin ve laboratuvarlarda pozitif çıkan testlerin oranında da artış olduğu belirtilen açıklamada, ancak bu artışların yine de kış aylarına göre rakamsal olarak çok az olduğuna işaret edildi.

ABD’de COVID-19, artık halk sağlığına yönelik hayati tehlike içeren acil durum uygulaması yerine, yıllık aşılama kampanyalarıyla çözülecek rutin bir solunum virüsü olarak ele alınıyor.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın Las Vegas'ta katıldığı etkinlikten sonra test yaptırdığı ve COVID-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilerek, Biden'ın Delaware'deki evine dönerek kendini izole edeceği kaydedilmişti.

Bugün yapılan açıklamada da Biden'ın "hafif üst solunum yolu semptomları göstermeye" devam ettiği, ateşi olmadığı ve ölçümlerinin normal olduğu belirtilerek, evden çalışmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.

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