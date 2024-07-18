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Dünya
AA 18.07.2024 22:23

Beyaz Saray: COVID-19'a rağmen haftaya Biden-Netanyahu görüşmesi için "her türlü beklenti" var

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın COVID-19 teşhisine rağmen gelecek hafta Washington'u ziyaret etmesi beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine dair "her türlü beklentinin" olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray: COVID-19'a rağmen haftaya Biden-Netanyahu görüşmesi için "her türlü beklenti" var
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, COVID-19 teşhisinden sonra Delaware'deki evinde izole edilen Biden'ın iyileşmesi için Beyaz Saray doktoru ve tüm ekibinin çalıştığını belirterek, gelecek hafta Netanyahu'nun başkente yapacağı ziyarette görüşmelerinin beklendiğini söyledi.

"İki liderin birbirini görme şansına sahip olacağına dair her türlü beklentimiz var" diyen Kirby, ancak Biden'ın COVID-19'dan kurtulmasının ve sağlığına kavuşmasının öncelikli olduğunu belirtti.

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Kirby, Biden'ın sağlığının Netanyahu ile görüşmeyi etkileyip etkilemeyeceğini bugün bilecek durumda olmadıklarını kaydederek, "Şu anda bunun tam olarak nasıl olacağını söyleyemem, ancak zaman yaklaştıkça kesinlikle daha fazla bilgi vereceğiz" dedi.

Öte yandan, Biden'ın Beyaz Saray Doktoru Kevin C. O'Conner'dan yapılan yazılı açıklamada, başkanın "hafif üst solunum yolu semptomları göstermeye" devam ettiği, ateşi olmadığı ve ölçümlerinin normal olduğu belirtilerek, evden çalışmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Beyaz Saray: Başkan Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
Beyaz Saray: Başkan Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta katıldığı etkinlikten sonra test yaptırdığı, COVID-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilerek, başkanın Delaware'deki evine dönerek kendini izole edeceği kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, mayısta Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Demokrat Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ün daveti üzerine 24 Temmuz'da Kongre'nin ortak oturumunda konuşma yapmak üzere Washington'a gelmesi bekleniyor.

Kongre içinden bazı üyeler dahil davete tepkiler sürerken, Netanyahu'ya yönelik başkentte büyük protestoların yapılacağı belirtiliyor.

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