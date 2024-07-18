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Dünya
AA 18.07.2024 22:16

Eski ABD Başkanı Obama da Biden'ın adaylığından endişeli

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın mevcut Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zafere giden yolunun azaldığı ve adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiği yönünde yorumda bulunduğu öne sürüldü.

Eski ABD Başkanı Obama da Biden'ın adaylığından endişeli
[Fotograf: Reuters]

Washington Post'un haberinde, Obama'nın yakın çevresiyle son dönemdeki endişelerini paylaştığı belirtildi.

Haberde, Obama'nın, 27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden ile bir kez konuştuğu, o görüşmede Biden'a adaylığına ilişkin kararın tamamen kendisine ait olduğunu söylediği ifade edildi.

Obama'nın birçok kaygılı Demokrat'tan telefon aldığı aktarılan haberde, bu görüşmelerde Biden'ın anketlerde geride kaldığı konusunda endişeli olduğunu söylediği iddia edildi.

ABD'de üst düzey Demokratların, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi için baskıları sürüyor
ABD'de üst düzey Demokratların, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi için baskıları sürüyor

Haberde, Obama'nın Biden'ın 5 Kasım seçimlerindeki zafer yolundan giderek uzaklaştığı yönünde yorumda bulunduğu ve Biden'ın adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiğine işaret ettiği ifade edildi.

Daha önce, Demokrat Parti'nin bağışçısı olan milyarderler de Başkan Joe Biden'ın adaylığından endişe duyduğunu aktarmıştı.

Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaştı
Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaştı

İlk canlı yayın ve Biden'ın sağlık durumu tartışmaları

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

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