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Dünya
AA 18.07.2024 21:51

BM Kadın Birimi: Gazze'de kadınlara yönelik bir savaş var

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Filistin Ofisi Özel Temsilcisi Maryse Guimond, "Gazze'de kadınlara yönelik bir savaş var" dedi.

BM Kadın Birimi: Gazze'de kadınlara yönelik bir savaş var

Guimond, Gazze ziyaretinin ardından Kudüs'ten bağlanarak BM'deki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Daha önce Gazze'ye 50'den fazla kez gittiğini belirten Guimond, bu sefer gittiğinde karşılaştığı yıkım ve insanlık dışı duruma inanamadığını dile getirdi.

Hiçbir savaşın "cinsiyetsiz" olmadığına işaret eden Guimond, ancak Gazze'de durumun çok kötü olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de kadınlara yönelik bir savaş var" diye konuştu.

Guimond, yaklaşık 9 aydır 1 milyon kadın ve çocuğun savaşın yükünü çektiğini, hayatını kaybettiğini, hasta ve aç olduğunu ifade etti.

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Kadınların sürekli hareket halinde olduğu, yaklaşık 1 milyon kadının ise 5 ila 7 kez yerinden edildiği bilgisini paylaşan Guimond, hamile kadınların açlık ve kısıtlı sağlık erişimi ve bulaşıcı hastalıkların arttığı bölgelerde doğum yaptığına dikkati çekerek, onlar için de durumun çok kötü olduğunun altını çizdi.

Guimond, tüm bunlara rağmen kadınların "inanılmaz direnç" gösterdiğini aktardı.

"Kadınlar ölmek istemiyor" şeklinde konuşan Guimond, yakınlarını da gömmek ve tek başlarına acı çekmeye devam etmek istemediklerini kaydetti.

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