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Dünya
CNN International, Reuters 18.07.2024 20:28

Brezilya'da korkutan görüntü: Nehrin yüzeyi ölü balıklarla kaplandı

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde nehrin yüzeyi ölü balıklarla kaplandı.

Çevre yetkilileri ve savcılar, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki ana nehirlerden birinde, bir şeker ve etanol fabrikasından gelen endüstriyel atıkların yasadışı olarak döküldüğü iddiasıyla tonlarca balığın öldüğünü söyledi.

Brezilya'nın güney doğusundaki Piracicaba Nehri'nde yapılan ön analizlerde, 10 ila 20 ton arasında balığın öldüğü tahmin ediliyor.

Savcılar, ilk soruşturmanın Estiva'nın Rio das Pedras topluluğundaki Sao Jose tesisinden "düzensiz atık su deşarjı" olduğunu ve bunun Piracicaba Nehri'ne akan bir dereye ulaştığını gösterdiğini söyledi.

Sao Paulo çevre ajansının lisanslama müdürü Adriano Queiroz, bir görüntülü görüşmede, "Çevrenin toparlanması yıllar alacak," dedi. Öldürülen balık sayısı ve etkilenen türlerin çeşitliliği nedeniyle, biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkinin önemli olduğunu ekledi.

Yerel basın, bunun bölgede yaşanan 2. olay olduğunu, aynı noktanın 7 temmuz'da da binlerce ölü balıkla kaplandığını yazdı.

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