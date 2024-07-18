De Sutter, yeniden seçilen von der Leyen'e Filistin taahhüdünü hatırlattı

De Sutter, X hesabından von der Leyen'in ikinci kez AB Komisyonu Başkanı seçilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Von der Leyen'e "Filistin yönetimine insani yardım ve desteği arttırma taahhüdünü" hatırlatan De Sutter, İsrail'e karşı yaptırım uygulanması çağrısını yineledi.

De Sutter, "Uluslararası ateşkes çağrısına rağmen çok sayıda Filistinli öldürüldü. Ateşkes hemen şimdi" ifadesini kullandı.

Sık sık Filistin'e destek mesajları veren De Sutter, daha önce de mensubu olduğu Yeşiller Partisi'nin Federal Parlamentoya Filistin'in tanıması için önerge verdiğini duyurmuştu.

Von der Leyen ikinci kez seçildi

AP'nin en büyük grubu EPP'nin aday gösterdiği ve 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB liderlerinin üzerinde uzlaşarak AP'ye önerdiği von der Leyen, Genel Kurul'da güvenoyu aldı.

Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada milletvekillerinin 401'i "evet" , 284'ü "hayır" oyu verirken, 15'i ise çekimser kaldı.

Von der Leyen böylece 2019'dan bu yana yürüttüğü AB Komisyonu Başkanı görevine 5 yıl daha devam etme hakkı kazandı.