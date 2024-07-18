Az Bulutlu 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.07.2024 19:04

De Sutter, yeniden seçilen von der Leyen'e Filistin taahhüdünü hatırlattı

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, bir kez daha Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı seçilen Ursula von der Leyen'e "Filistin yönetimine insani yardım ve desteği arttırma taahhüdünü" hatırlattı.

De Sutter, yeniden seçilen von der Leyen'e Filistin taahhüdünü hatırlattı
[Fotograf: AFP]

De Sutter, X hesabından von der Leyen'in ikinci kez AB Komisyonu Başkanı seçilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Von der Leyen'e "Filistin yönetimine insani yardım ve desteği arttırma taahhüdünü" hatırlatan De Sutter, İsrail'e karşı yaptırım uygulanması çağrısını yineledi.

De Sutter, "Uluslararası ateşkes çağrısına rağmen çok sayıda Filistinli öldürüldü. Ateşkes hemen şimdi" ifadesini kullandı.

Sık sık Filistin'e destek mesajları veren De Sutter, daha önce de mensubu olduğu Yeşiller Partisi'nin Federal Parlamentoya Filistin'in tanıması için önerge verdiğini duyurmuştu.

Ursula von der Leyen bir kez daha AB Komisyonu Başkanı seçildi
Ursula von der Leyen bir kez daha AB Komisyonu Başkanı seçildi

Von der Leyen ikinci kez seçildi

AP'nin en büyük grubu EPP'nin aday gösterdiği ve 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB liderlerinin üzerinde uzlaşarak AP'ye önerdiği von der Leyen, Genel Kurul'da güvenoyu aldı.

Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada milletvekillerinin 401'i "evet" , 284'ü "hayır" oyu verirken, 15'i ise çekimser kaldı.

Von der Leyen böylece 2019'dan bu yana yürüttüğü AB Komisyonu Başkanı görevine 5 yıl daha devam etme hakkı kazandı.

ETİKETLER
Belçika Avrupa Birliği Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Fransa'dan, İsrail'in Filistin devletinin kurulmasını reddeden kararına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:59
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 27 şüpheli hakimliğe sevk edildi
19:36
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
19:37
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı
19:15
İsrail, Gazze'de Filistinlilerin toplandığı iki alanı hedef aldı, 6 kişi öldü
19:02
Fransa'dan, İsrail'in Filistin devletinin kurulmasını reddeden kararına tepki
19:32
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını
FOTO FOKUS
İzmir'de yangın
İzmir'de yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ