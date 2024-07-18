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Dünya
AA 18.07.2024 20:33

BM'den İsrail meclisinin "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmasına" tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail meclisinin "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergeyi kabul etmesine tepki göstererek, "Oylamayla iki devletli çözüm yok edilemez." açıklamasında bulundu.

BM'den İsrail meclisinin "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmasına" tepki
[Fotograf: AA]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daha önce yaptığı açıklamada mevcut gelişmelerin "iki devletli çözümü kalbinden bıçakladığını" söylediğini anımsatan Dujarric, Guterres'in İsrail meclisinin aldığı karar karşısında hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Dujarric, "Oylamayla iki devletli çözüm yok edilemez" diyerek, BM'nin 1967 sınırlarınca iki devletli çözümü desteklediğinin altını çizdi.

İsrail meclisinin aldığı kararın BM kararları, uluslararası hukuk ve daha önce varılan anlaşmalarla uyumsuz olduğunu kaydeden Dujarric, "Guterres, taraflara iki devletli çözümden uzaklaştıracak tüm adımlardan kaçınma çağrısı yapıyor" mesajını verdi.

İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge kabul edilmişti.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.

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