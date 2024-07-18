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Dünya
AA 18.07.2024 21:58

BM: İsrail temmuzun ilk yarısında 60 insani yardımın sadece 24'ünün geçişine izin verdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 1-16 Temmuz tarihleri arasında daha önce koordine edilen insani yardımların 60'ından sadece 24'üne geçiş izni verdiğini duyuruldu.

BM: İsrail temmuzun ilk yarısında 60 insani yardımın sadece 24'ünün geçişine izin verdi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çatışma, yakıt kısıtlamaları, elektrik kesintileri, kamu düzeninin eksikliği ve güvenlik durumu nedeniyle insani yardım dağıtımına ilişkin zorlukların devam ettiğine işaret eden Dujarric, özellikle Gazze Vadisi'nin kuzeyine ulaşımın çok zor olduğuna dikkati çekti.

Dujarric, bu bölgeye yardım dağıtımı için İsrailli yetkililerin koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu aktardı.

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Bu çerçevede İsrail'in 1-16 Temmuz tarihlerinde daha önce koordine edilen insani yardımların 60'ından sadece 24'ünün geçişine izin verdiğini bildiren Dujarric, BM'nin burada yüz binlerce yardıma muhtaç kişiye ulaşımının engellediğini vurguladı.

Dujarric, diğer taraftan işgal altındaki Batı Şeria'da bu yıl 750 Filistinlinin yerinden edildiğini aktardı.

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