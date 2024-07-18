ABD'de üst düzey Demokratların, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi için baskıları sürüyor

CNN'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kongrenin kıdemli üyelerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Biden'a, "anket sonuçlarının, Donald Trump'ı yenemeyeceğini gösterdiğini" söylediği öne sürüldü.

Bir kaynak, Başkan'ın kazanacağına dair anketler gördüğünü belirttiğini ileri sürerken, başka bir kaynak ise ABD Başkanı'nın anketler konusunda kendini savunduğunu aktardı.

Pelosi'nin bir sözcüsü, eski Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 12 Temmuz'dan beri Biden ile konuşmadığını açıkladı.

ABC News'un haberine göre, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin "hem Biden için hem Demokrat Parti için hem de ülke için daha iyi olacağını" ifade etti.

Schumer'in sözcüsü, "ABC'nin kaynağı, Chuck Schumer ya da Başkan Joe Biden olmadığı sürece bu haber boş bir spekülasyondan ibarettir." ifadesini kullandı.

Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde Guardian'a konuşan Barack Obama’nın eski kıdemli danışmanı David Axelrod ise ABD'de 82 yaşında birinin başkan seçilmesinin, çok zor bir durum olacağını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Schiff de dün Biden'a "çekil çağrısı" yapanların arasına katılarak, "Kampanyadan çekilme kararı, Başkan Biden'ın vereceği bir karar ancak artık bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Biden'dan çekilebilirim mesajı

Son dönemlerde yaptığı gaflar ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'la zayıf canlı yayın performansının ardından zihinsel ve fiziksel sağlığı sorgulanan ABD Başkanı Joe Biden, sağlığıyla ilgili tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti.

Biden'ın, "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.

Ülkenin kendisine ihtiyaç duyduğuna işaret eden 81 yaşındaki Başkan, "Yaş sadece bilgelik getirir." dedi.

Biden, ülkesi için "iyi şeyler" yaptığını ve "daha yapılacak çok şey" olduğunu savunarak, adaylığını sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir." mesajını verdi.

Harris ve Vance 12 Ağustos'ta münazara yapacak

Cumhuriyetçilerin başkan yardımcı adayı J.D Vance ve Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in 12 Ağustos'ta canlı yayına çıkarak münazara yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Demokratların Ulusal Kongresi'nin ise 19 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.