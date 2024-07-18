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Dünya
AA 18.07.2024 22:21

ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail meclisinin Filistin kararına çok sevinmedik

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesi kararına "çok sevinmediklerini" duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail meclisinin Filistin kararına çok sevinmedik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önerge hakkında birebir konuşamayacağın belirten Patel, "ABD, hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış inşa etme konusunda kararlı." ifadelerini kullandı.

Patel, bunun iki devletli çözümle sağlanacağına inandıklarını dile getirerek, bu çerçevede irtibatlarını sürdüreceklerini söyledi.

Gazeteciler tarafından önergenin iki devletli çözüme karşı çıktığına işaret edilmesi üzerine, "Önergeye çok sevinmediğimizi söyleyebiliriz." açıklamasında bulunan Patel, diğer taraftan konuya ilişkin uzmanlığı olmadığını da kaydetti.

İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge kabul edilmişti.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.

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ABD Filistin - İsrail Çatışması İsrail
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