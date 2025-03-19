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Dünya
AA 19.03.2025 12:18

Trump, Putin'le yaptığı telefon görüşmesini "harika" olarak niteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini "harika" olarak niteledi.

Trump, Putin'le yaptığı telefon görüşmesini "harika" olarak niteledi

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes sürecini görüştüğü telefon konuşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Putin'le yaptığı görüşmeyi "harika" olarak nitelendiren Trump, Rusya'nın ateşkes konusunda avantajlı konumda bulunduğunu söyledi.

Trump, "Yaklaşık 2 bin 500 askeri kuşatmış durumdalar. Onları iyice kuşatmış durumdalar ve bu iyi bir şey değil, biz bu işi bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Putin'in anlaşmaya varılması için Ukrayna'ya yardımların durdurulmasını şart koşup koşmadığı sorusuna dair Trump, görüşmede yardımlar konusuna hiç değinmediklerini aktardı.

Trump, ABD askerlerinin duruma müdahil olmayacağını, bunun sadece savaşın üçüncü dünya savaşına dönüşmesi ihtimalinde mümkün olacağını kaydetti.

Trump ve Putin ateşkes sürecini görüşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detaylar ele alınmıştı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, "Meselenin tırmanmasının önlenmesi, siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması için temel koşulun, Kiev'e yabancı askeri desteğin ve istihbarat bilgilerinin aktarılmasının tamamen durdurulması gerektiği vurgulandı." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, Trump'ın Kursk bölgesinde kuşatılan Ukraynalı askerlerin hayatlarının bağışlanması yönündeki çağrısıyla ilgili olarak ise Rus tarafının insani kaygılarla hareket etmeye hazır olduğu belirtilmişti.

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