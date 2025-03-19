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Dünya
AA 19.03.2025 11:53

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 19 kişi öldü 5 bin 568 kişi yaralandı

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşambası yapılan ve "Çarşamba Suri" adı verilen kutlamalar ile öncesindeki hazırlıklarda ölenlerin sayısı 19'a, yaralı sayısı da 5 bin 568'e yükseldi.

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 19 kişi öldü 5 bin 568 kişi yaralandı

Başkent Tahran’da dün iftardan sonra başlayan kutlamalarda kimi vatandaşlar ateş yakarak üzerinden atlarken, kimileri de havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullandı.

Emniyetin kutlamalar sırasında patlayıcı madde kullananların insansız hava araçlarıyla tespit edileceğini duyurmasına rağmen, buna engel olunamadı.

İran Acil Durum Merkezinin açıklamasına göre, çeşitli patlayıcı maddelerin kullanıldığı kutlamalarda ve öncesinde ülke genelinde ölenlerin sayısı 19'a, yaralıların sayısı da 5 bin 568'e yükseldi. Daha önce yapılan açıklamada, 14 kişinin öldüğü, 1844 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Ölenlerin 6'sının kutlamaların öncesindeki günlerde patlayıcı madde hazırlıkları yapıldığı sırada meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 338'inin uzuv kaybı yaşadığı, 1557'sinin de gözlerinden yaralandığı kaydedildi.

En çok yaralanmanın sırasıyla Tahran, Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan'da meydana geldiği aktarıldı.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da, nevruz öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor.

Bu kutlamalarda ve öncesinde patlayıcı maddeleri hazırlarken yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

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