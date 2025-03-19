Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.03.2025 11:25

ABD'li ünlü yönetmen, Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı

ABD'de ünlü Hollywood yönetmeni Carl Erik Rinsch, dizi yapacağı iddiasıyla Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı.

ABD'li ünlü yönetmen, Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı
[Fotograf: AA]

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Netflix, yapım aşamasındaki "White Horse" isimli diziyi satın almak için 2018-2019 yıllarında Rinsch'e 44 milyon dolar ödeme yaptı.

Ancak Rinsch, diziyi tamamlamak için Netflix'ten 11 milyon dolar ek para talep etti.

Rinsch, Netflix'ten aldığı 11 milyon doları dizinin çekimlerini tamamlamak için kullanmak yerine kendi kişisel hesabına aktardı.

Bu para ile kripto para ve lüks araçlar satın aldığını öne sürülen 47 yaşındaki yönetmen, dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerden gelir elde etme suçlamasıyla dün California'da tutuklandı.

Aynı gün hakim karşısına çıkarılan Rinsch, hakkındaki iddianamenin hazırlandığı New York'ta mahkemeye çıkmak için 100 bin dolar kefalet ödemeyi kabul etti.

"47 Ronin" ve" The Gift" gibi yapımlarla tanınan Rinsch'in New York'taki duruşma tarihi henüz belli değil.

ETİKETLER
ABD Netflix
Sıradaki Haber
Gazze'de savaş suçlarına karışan İsraillilerin dünya çapında yargılanabilmesi için girişim başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
Yozgat'ta eğitime kar engeli
12:41
Ekvador Devlet Başkanı çetelerle mücadele için ABD ve Avrupa'dan askeri destek istedi
12:23
Türkiye'nin ihracatında en fazla artış BAE'ye gerçekleşti
12:21
Trump, Putin'le yaptığı telefon görüşmesini "harika" olarak niteledi
12:10
Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
12:09
Gecenin en düşük sıcaklığı eksi 11 dereceyle Bolu'da kaydedildi
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya döndü
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya döndü
FOTO FOKUS
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ