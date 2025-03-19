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Dünya
AA 19.03.2025 11:20

Katil İsrail'in Gazze'de dün düzenlediği saldırılarda ölenlerin 174'ü çocuk, 89'u kadın

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırılarda ölenlerden 174'ünün çocuk, 89'unun kadın, 32'sinin ise yaşlı olduğunu belirtti.

Katil İsrail'in Gazze'de dün düzenlediği saldırılarda ölenlerin 174'ü çocuk, 89'u kadın
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sevabite ölenlerden 174'ünün çocuk, 89'unun kadın, 32'sinin yaşlı ve 109'unun erkek olduğunu belgelediklerini ifade etti.

Hastanelere ulaşan cenazelerin yüzde 73'ünün çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluştuğunu vurgulayan Sevabite, bu verilerin, "İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım suçunu tamamlama niyetini açıkça ortaya koyduğunu" belirtti.

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda 150 Filistinli çocuğun öldüğünü duyurmuştu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk, 400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

Soykırımcı İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek GazzeŞeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

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